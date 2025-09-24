Британия заявила о готовности защищать небо над странами НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что ее страна готова участвовать в защите воздушного пространства НАТО. Об этом она рассказала на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«За последние недели мы видели провокационные и безрассудные нарушения воздушного пространства НАТО в Эстонии, Польше и Румынии, против которых НАТО решительно выступает. И мы будем готовы действовать»,— сказала она.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации НАТО после предполагаемого нарушения воздушного пространства страны российскими истребителями МиГ-31.

В Минобороны РФ опровергли эти утверждения. По версии российского оборонного ведомства, истребители совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область и строго соблюдали международные правила, не нарушая границ других государств.