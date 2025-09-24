Взрыв произошел в центре Осло в Норвегии

Взрыв на центральной улице Пилестредет произошел в норвежском Осло, сообщает газета Dagsavisen со ссылкой на полицию. По версии правоохранителей, инцидент может быть связан с преступными кругами.

Основная версия полиции в том, что взрывом «преступники планировали атаковать других преступников». Как сообщили силовики, сначала на улице взорвалась граната, затем на земле в этом районе нашли еще одну.

После взрыва неподалеку был арестован один человек. По неподтвержденной информации, им оказался 13-летний подросток, уточняет Dagsavisen.

«Поскольку в этом районе по-прежнему имеются взрывные устройства, полиция просит население отойти от окон»,— говорится в экстренном оповещении, разосланном жителям.

Точных данных о масштабах ущерба нет.