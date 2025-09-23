В ХМАО арестовали пятерых мошенников за хищение 30 млн рублей у участников СВО

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) суд заключил под стражу пятерых участников преступной группы, которые, по версии следствия, присваивали выплаты участников специальной военной операции через фиктивные браки. Как сообщили в окружном управлении СКР, общая сумма хищений оценивается в 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году жительница Нижневартовска и члены преступной группы подыскивали одиноких мужчин, убеждали их подписывать контракты о прохождении военной службы, после чего оформляли с ними фиктивные браки и доверенности. Полученные от Минобороны выплаты фигуранты присваивали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Дополнительно следствие вменяет одной из фигуранток ряд эпизодов мошенничества. С 2022 года она предлагала жителям с коммунальными долгами помощь в продаже жилья и переселении, однако фактически переселяла их в недвижимость значительно меньшей стоимости, оставляя разницу себе.

Уголовные дела объединены в одно производство. Расследование находится на контроле руководителя СУ СКР по региону Михаила Мокшина.

Полина Бабинцева