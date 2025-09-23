«Авангард» одержал шестую победу подряд, разгромив «СКА»

ХК «Авангард» одержал шестую победу подряд, выиграв у Санкт-Петербургского «СКА» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 2:0).

В составе омичей шайбы забросили Эндрю Потуральски, Василий Пономарев, Семен Чистяков и Иван Игумнов.

На данный момент омский клуб находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 12 очками по итогам семи игр. Следующий мачт «Авангард» проведет 27 сентября с «Салават Юлаевым».

Александра Стрелкова