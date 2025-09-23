Трамп заявил о якобы ужасном состоянии российской экономики

Президент США Дональд Трамп заявил, что после трех лет боевых действий на Украине российская экономика находится якобы в ужасном состоянии. Он отметил, что Украина хорошо справляется с «удерживанием этой огромной армии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Al Drago / Reuters Фото: Al Drago / Reuters

«Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается. <...> Это все должно было пройти быстро, и Россия не выглядит хорошо спустя три с половиной года тяжелых сражений. Кажется, это еще долгое время не закончится»,— сказал господин Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН.

До этого американский президент направил письмо странам НАТО с призывом полностью прекратить закупки российских энергоресурсов. Он также предложил ввести пошлины в размере 50–100% на товары из Китая, рассчитывая, что эти меры ускорят завершение украинского конфликта.