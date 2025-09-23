Двое ранены при атаке дроном ВСУ хутора в Курской области

В Рыльском районе Курской области дрон ВСУ атаковал хутор Звягин, ранив двух человек. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram.

Дрон попал в гражданский автомобиль. Внутри были мужчина и женщина, которые получили незначительные травмы. Врачи осмотрели их и отпустили на амбулаторное лечение.

Министерство обороны РФ сообщило, что с 14:00 до 19:00 по московскому времени над Россией сбили 34 беспилотника. Курская область была одной из зон, где уничтожили БПЛА.

