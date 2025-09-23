Два человека пострадали при ударе дрона в Курской области

Рыльский район Курской области подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). При ударе дрона по хутору Звягин ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Под удар попал гражданский автомобиль. Находящиеся внутри мужчина и женщина получили незначительные травмы. Их осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.

По данным Минобороны, с 14:00 до 19:00 мск над территорией России были сбиты 34 беспилотника. Курская область указана среди регионов, попавших в зону уничтожения БПЛА.

