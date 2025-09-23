Екатеринбуржца осудили за кражи через взломанные аккаунты на «Яндекс.Маркете»

Академический районный суд Екатеринбурга приговорил 33-летнего Никиту Карпенко к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за кражу электроники через взломанные аккаунты на «Яндекс.Маркете». Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, он признан виновным в кражах на сумму свыше 230 тыс. руб.

По данным суда, в 2024 году мужчина стал курьером преступной группы. Один из сообщников взламывал аккаунты пользователей «Яндекс.Маркета», менял в них данные и оформлял заказы на дорогие устройства. Никита Карпенко получал коды выдачи, организовывал доставку товара через «Яндекс Go» в Академический район. Злоумышленник распоряжался техникой по своему усмотрению и переводил часть выручки организатору схемы.

Следствие установило шесть эпизодов несанкционированного доступа к компьютерной информации и шесть эпизодов краж. Суд признал его виновным по п. «а» ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная организованной группой) и ч. 3 ст. 272 УК РФ ( несанкционированный доступ к компьютерной информации). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.

Полина Бабинцева