В Черноземье 24 сентября похолодает, днем небольшие дожди, от +9°C до +20°C

Во вторник, 23 сентября, во всех регионах Черноземья ясная погода в темное время суток сменится небольшими осадками днем. Температура будет варьироваться от с. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток будет ясно, без осадков, температура составит +11°C. Днем ожидается облачная погода, до +19°C.

В Воронеже ночью будет ясная погода, температура опустится до +13°C. Днем временами будет небольшой дождь, температура поднимется до +20°C.

В Курске ночью синоптики прогнозируют ясную погоду, до +12°C. Днем будет облачно с небольшим дождем, воздух прогреется до +14°C.

В Липецке в темное время суток будет ясная погода, температура составит +9°C. Днем ожидается небольшой дождь, до +15°C.

В Орле в течение суток ожидается небольшой дождь. Ночью температура составит до +10°C, днем — до +14°C.

В Тамбове ночью будет ясная погода, до +10°C. Днем ожидается небольшой дождь, температура поднимется до +18°C.

Ульяна Ларионова