Отопление в Москве начнут включать с 24 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 24 сентября в городе начнут подключать отопление. Вся процедура может занять несколько дней.

«В первую очередь тепло подается на социальные объекты: детские садики, школы и больницы, затем и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней»,— написал господин Собянин в Telegram-канале.

Всего в Москве подготовили к отопительному сезону более 74 тыс. объектов, в том числе 34 тыс. жилых домов.