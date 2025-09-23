Рубио призвал Украину согласиться на договоренности по урегулированию конфликта

Украине следует согласиться на договоренности по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.

Господин Рубио подчеркнул, что для президента США Дональда Трампа завершение кризиса является приоритетом. Кроме того, напомнил госсекретарь, Штаты остаются единственной страной, способной вести диалог с обеими сторонами конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отверг вариант безусловного прекращения огня по «корейскому сценарию». Он пояснил, что перед завершением боевых действий Киеву нужны гарантии безопасности от европейских союзников.