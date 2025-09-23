Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский ТЮЗ закрепляет за собой права на «ИльТЮЗион»

Пермский Театр юного зрителя (ТЮЗ) регистрирует права на «ИльТЮЗион», заявка на регистрацию товарного знака поступила в Роспатент, сообщает Properm.ru со ссылкой на сайт Znakoved.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Товарному знаку присвоены 14, 25, 28 и 41 классы МКТУ. Под ним театр сможет выпускать ювелирные изделия, бижутерию, одежду, обувь, головные уборы, развлекательные услуги и игрушки.

По словам заместителя директора ТЮЗа Алексея Лукашова, театр смотрит на это как на один из этапов дальнейшей жизни «ИльТЮЗиона» и задумывается о том, чтобы в будущем выпускать сувениры или печатную продукцию.

«ИльТЮЗион» — открытое творческое пространство для мероприятий, где проходят концерты, мастер-классы, кинопоказы и фестивали, создано в 2023 году.