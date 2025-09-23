«Четыре разных сценария одной политики»

Избирательные комиссии регионов Черноземья, в которых 12, 13, 14 сентября прошло голосование за депутатов муниципальных парламентов, утвердили итоги выборов. Новые созывы городских дум Воронежа и Тамбова, городских советов Липецка и Орла готовятся приступить к работе. В частности, завтра в Воронеже пройдет совет гордумы, на котором будет определена дата первого заседания муниципального парламента нового, шестого созыва. Политолог Владимир Слатинов считает, что кампании городского уровня стали наиболее яркими среди всех, проходивших в Черноземье в ЕДГ-2025 и отмечает, что в четырех областных центрах по-разному проявились четыре серьезно отличающихся друг от друга электоральных тенденции.



Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронеж: видимость конкуренции при тотальном доминировании ресурсных групп

— На выборах в городскую думу Воронежа шестого созыва мы наблюдали парадокс: внешне бурная и конкурентная кампания с яркой агитацией, скандалами и даже визитами федеральных политиков в итоге не привела к реальным изменениям в депутатском корпусе. Городская дума осталась в состоянии гомеостаза. Избиратели, судя по рекордно низкой явке, не достигшей 20%, поняли, что имеют дело с имитацией. Они видят, что за шумной борьбой скрывается неизменное правило: побеждают не те, кто громче заявляет о себе, а те, кто обладает ресурсами — связями, финансами, административным весом. Ярче всего это подтвердили фигуранты так называемого «дела Бавыкина». Даже прямое и публично высказанное нежелание губернатора Александра Гусев видеть нескольких парламентариев в новом созыве не помешало им пройти — просто другим путем, формально не от «Единой России», а как самовыдвиженцы, но без сильных оппонентов от ЕР в округах. Итоги выборов в гордуму подтвердили за Воронежем статус города, где в политическом дискурсе происходит борьба мощных групп влияния прежде всего в кулуарах. На фоне этого реальная конкуренция в публичном поле подменяется скорее ее театрализованной версией.

Липецк: жесткая управляемость и вытеснение оппозиции за рамки политики

— Кампания по выборам депутатов Липецкого горсовета седьмого созыва выглядит как антипод ситуации в Воронеже. В Липецке мы увидели тотально управляемый именно региональной властью процесс, в котором роль оппозиции свелась к нулю. Власть в лице губернатора Игоря Артамонова не стала имитировать разнообразие, а просто обеспечила себе монополию в муниципальном парламенте через давление на неугодных, в первую очередь на КПРФ. Коммунисты, последние несколько месяцев выступавшие с резкой критикой губернатора, получили ответ: они были фактически вытеснены из горсовета с помощью всего арсенала административного и силового ресурса. Во второй раз достижению этой цели помогло и изменение системы выборов, уникальный для Черноземья переход на чисто мажоритарную систему.

Разнообразие политического меню в Липецком горсовете нового созыва, таким образом, сохранилось лишь в виде декорации, строго контролируемой властью и распределенной между лояльными партиями. Это жесткая, бескомпромиссная модель, не оставляющая места для случайностей.

Тамбов: феномен личной популярности и управляемого разнообразия

— Сценарий, который мы увидели на выборах в городскую думу Тамбова восьмого созыва, в разрезе Черноземья уникален. Он вращается вокруг фигуры популярного в городе мэра Максима Косенкова. Рекордная для муниципальных выборов явка (около 40%) — это одновременно показатель его личной популярности и способности местных властей эффективно использовать административный ресурс. При этом в городе сохранилось видимое политическое разнообразие. Формально «Родина», лидер прошлой кампании, проиграла эти выборы «Единой России» как с точки зрения единого округа, так и одномандатных округов. Но отчасти доминирование ЕР было обеспечено тем, что в эту партию вслед за господином Косенковым постепенно перетекли популярные депутаты из «Родины», которых в Тамбове знают в первую очередь как команду мэра, а не по партийной принадлежности. Помимо ЕР, в Тамбовскую гордуму прошли и «Родина», и КПРФ, и другие партии. Однако это разнообразие управляемо. «Родина», скорее всего, остается под личным контролем Максима Косенкова, а остальные партии не выходят за пределы отведенных им ниш. Это тоже не конкурентная среда, а скорее сложносочиненная конструкция, где мэр в согласовании с новыми областными властями остается главным режиссером политического процесса, допуская на сцену только проверенных актеров.

Орел: редкий пример конкурентной борьбы

— Только выборы в городской совет Орла седьмого созыва стали в Черноземье главным исключением ЕДГ-2025, продемонстрировав, что реальная конкурентная политика возможна и в современных условиях. Успех в этом муниципальном парламенте «Справедливой России» (второе место и несколько выигранных одномандатных округов) не был случайным. Он стал результатом трех факторов: наличия ресурсных и известных лидеров, в первую очередь братьев Рыбаковых, долгой истории формирования имиджа реальной оппозиции, а также грамотного подбора кандидатов в округах. Важно и то, что в Орле областная власть, в отличие от того же Липецка, не применяла жестких силовых методов подавления. Одновременно в ходе кампании орловский избиратель, в отличие от воронежского, увидел не имитацию, а реальный выбор — и активно в нем поучаствовал, обеспечив сравнительно высокую явку. Это доказывает, что запрос на альтернативную повестку у электората по-прежнему существует, но для его реализации нужны сильные локальные бренды и отсутствие тотального административного прессинга.

Прошедшие в сентябре муниципальные выборы в Черноземье показали, что единая федеральная политическая канва все же допускает разные региональные сценарии. Поэтому в макрорегионе проявились четыре разных сценария одной политики. Где-то власть предпочитает тотальный контроль, где-то — виртуозную имитацию, а где-то — управляемое разнообразие. И лишь при стечении нескольких условий возможна конкурентная борьба, максимально приближенная к настоящей. Главный же вывод для всех участников процесса: нередко настроенный критически и протестно городской избиратель ощущает разницу между настоящей политикой и ее суррогатом и голосует соответственно — либо ногами, как в Воронеже, либо за тех, кто предлагает оформленную альтернативную повестку, как в Орле.

Беседовал Сергей Калашников