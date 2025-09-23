Количество бездомных собак в Воронеже за последние годы сократилось, однако проблема по-прежнему остается актуальной: по оценке мэрии, сейчас в городе насчитывается 1,5–3 тыс. животных, тогда как ранее эта цифра превышала 4 тыс. Администрация обсуждает возможность расширения муниципального приюта, где сейчас содержатся более 250 собак. По мнению генерального директора благотворительного фонда «Чудеса Света» Елены Гордеевой, реальное сокращение числа бездомных животных возможно только при комплексном подходе.

Какие шаги могли бы реально сократить количество бездомных животных в городе и области? Это стерилизация безнадзорных животных, в том числе по программе ОССВ (отлов, стерилизация, социализация, выпуск), которой занимается муниципальный приют. Очень помогла бы также стерилизация владельческих животных, проживающих в частных домах и находящихся на самовыгуле, именно их щенки также потом оказываются на улице и пополняют и без того многочисленные ряды безнадзорных животных в городе.

На мой взгляд, среди наиболее востребованных мер со стороны государства — это ужесточение требований к владельцам животных по их содержанию. Животное — не игрушка, которую можно взять, поиграть и, если вдруг надоело, выбросить. За свое животное надо нести ответственность: следить, ухаживать, стерилизовать, не допускать самовыгулов, нападений на людей или других животных. А это, увы, в настоящее время часто встречается и на территории нашего города.

Создание в Воронеже муниципального приюта, по моему мнению, это мера, которая назрела очень-очень давно. Это «фундамент» системы ответственного обращения с животными. Воронежцы теперь хотя бы видят, что власти занимаются вопросом. Сегодня там находится более 250 собак, скоро площадь и количество мест в нем станет больше в 1,5 раза. Я надеюсь, что приюту дадут возможность сделать это в ближайшее время.

Помимо этого, в областном центре, насколько мне известно, есть благотворительный фонд (выполняющий функцию приюта) «Право на жизнь», приют «Дора», существует несколько котокафе, такие как «Мяурум» и «Мистер Мур», это то, что наиболее на слуху. Неформальных частных приютов без образования юридического лица может быть очень много. Как правило, это неравнодушные жители Воронежа или области, которые подбирают бездомных животных, стараются оказать им возможную помощь и поддержку, а затем найти для них новый дом и любящие руки. К примеру, даже у меня дома, в обычной квартире, обитает восемь кошек, из которых только одна была приобретена, а остальные — это бездомные животные, которые так или иначе попали ко мне и остались. Еще столько же проживают на даче, за городом. Их просто подкидывают котятами или выбрасывают по окончании дачного сезона.

В городе создан и поддерживается администрацией благотворительный проект «Воронеж — город Доброты». Считаю, что таких проектов должно быть как можно больше. Ну и, последний момент, это воспитание. «Человечность определяется не по тому, как мы обращаемся с другими людьми. Человечность определяется по тому, как мы обращаемся с животными». Детям и подросткам нужно прививать основы гуманного отношения к животным.