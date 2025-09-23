Более 10 животных погибли при пожаре на территории новосибирского зоопарка

На территории Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило произошел пожар. По данным ГУ МЧС региона, огонь распространился на два вольера. Погибли 11 животных.

«Удалось спасти всю группу пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка, двух дикобразов. Не исключено, что ряд животных могли пострадать. Формируется ограждение для обеспечения безопасности других животных», — сообщил директор зоопарка Андрей Шило. По его словам, учреждение продолжит работать в штатном режиме.

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Площадь пожара составила 180 кв. м. На месте работают более 30 спасателей и 10 единиц техники. На данный момент открытое горение ликвидировано. Прокуратура региона организовала проверку.

«Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также действиям должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию объектов», — говорится в сообщении.

Александра Стрелкова