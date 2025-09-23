Брендовый синдром

Государственное учреждение «Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий „Пермь-36“» подало в Роспатент заявление о регистрации товарного знака «Пермь-36». Под этим брендом музей собирается производить сувенирную продукцию, заниматься образовательной и медиадеятельностью. Ранее аналогичную заявку направил Виктор Шмыров, создатель АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий „Пермь-36“» (признана иностранным агентом). По мнению экспертов, у господина Шмырова есть приоритет, поскольку заявка направлена раньше. В музее настаивают, что исключительные права на бренд принадлежат госучреждению.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Государственный музей «Пермь-36» направил в Роспатент заявку на товарный знак «Пермь-36». Как следует из информации ресурса Znakoved.ru, заявка поступила 5 сентября этого года. Причиной стала разработка новой сувенирной продукции. «Музей развивается, нужно развиваться в цифровой среде и создавать сувенирную продукцию»,— сообщили «Ъ-Прикамье» в организации.

Заявитель планирует использовать товарный знак для семи классов МКТУ. Речь идет о производстве канцелярской продукции, ложек и кружек, футболок и кепок. Кроме того, заявитель под брендом «Пермь-36» планирует проводить дискуссионные форумы в интернете, организовывать телевидеоконференции, а также экскурсии на транспорте, учебные экскурсии, выставки, издавать книги, публиковать тексты и соз­давать фильмы.

Аналогичную заявку на регистрацию того же товарного знака 6 августа направил Виктор Шмыров, основатель АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий „Пермь-36“» (в 2015 году внесена Мин­юстом в реестр НКО — иностранных агентов) Господин Шмыров создал мемориальный центр (в 2015 году внесен Минюстом в реестр НКО — иностранных агентов) в 2001 году. Организация занималась историко-просветительской деятельностью на базе бывшей исправительной колонии для политических осуж­денных «Пермь-36». В начале марта 2015 года «Пермь-36» (в 2015 году внесена Мин­юстом в реестр НКО — иностранных агентов) объявила о самоликвидации и завершении своих проектов на территории края. Вместо нее Виктор Шмыров с командой создал виртуальный проект «Пермь-36». А музеем, открытым на территории бывшей колонии, сейчас управляет государственное бюджетное учреждение Пермского края «Музей политических репрессий „Пермь-36“». Гос­подин Шмыров также планирует использовать товарный знак для тех же классов МКТУ, что и государственный музей.

Связаться по известным телефонам и взять комментарий у Виктора Шмырова не удалось.

«В данной „борьбе“ господин Шмыров имеет преимущество, так как приоритет товарного знака — это дата, которая подтверждает первенство подачи заявки на регистрацию бренда. В данном случае у заявителя Виктора Шмырова дата подачи заявки раньше, а у музея дата приоритета позже»,— прокомментировал ситуацию «Ъ-Прикамье» патентный поверенный Кирилл Логинов.

При этом в музее настаивают, что исключительные права на «Пермь-36» принадлежат именно гос­учреждению. «Мы будем бороться за товарный знак. Если Виктор Шмыров зарегистрирует его, то подадим апелляцию. Территория музея принадлежит нам на государственном уровне и сохраняет историческое наследие»,— сообщили «Ъ-Прикамье» в организации.

«Решение можно будет обжаловать как в палате по патентным спорам, так и на стадии рассмотрения заявки. У любого лица есть возможность подать письменное обращение в ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности, подведомственная организация Рос­патента.— «Ъ-Прикамье») в отношении любой заявки на товарный знак и отразить в нем обеспокоенность возможной регистрацией знака на данного заявителя. Но заявляемое обозначение „Пермь-36“ будет проблематично зарегистрировать в качестве товарного знака. Слово „Пермь“ и число 36 не обладают различительной способностью. Но если заявителю удастся доказать различительную способность по заявляемому обозначению, то товарный знак вполне могут зарегистрировать»,— пояснил «Ъ-Прикамье» патентный поверенный Кирилл Логинов.

Анастасия Диордиева