Эрдоган: Ближний Восток не выдержит еще одного кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на Генассамблее ООН, что рассчитывает на дипломатическое разрешение вопроса вокруг ядерной программы Ирана. Он добавил, что регион не выдержит «еще одного кризиса».

«Мы надеемся, что ядерный вопрос, касающийся нашего соседа Ирана, будет решен как можно скорее дипломатическим путем»,— сообщил господин Эрдоган.

В июне Израиль провел операцию «Народ как лев», во время которой наносил удары по объектам ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана. К операции подключились ВВС США. Президент Турции выступал за прекращение огня и предлагал предоставить площадку для переговоров.