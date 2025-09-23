Неуправляющая компания

Муниципальной управляющей компании ООО «ПМУП ГКТХ» грозит банкротство. Уведомление о намерении обратиться с соответствующим заявлением в суд было опубликовано на «Федресурсе». Управляющая организация столкнулась с трудностями в прошлом году, после того как ее руководителя Людмилу Осинцеву обвинили в получении взятки и многочисленных процессуальных действиях. Участники рынка считают, что муниципальной компании достались сложные объекты, обслуживание которых очень невыгодно. В то же время участники рынка предупреждают, что экономическая ситуация у всех управляющих компаний в последнее время ухудшается.



Учредитель ООО «ПМУП ГКТХ» — ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» сообщило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве управляющей компании. Информация была опубликована на прошлой неделе на «Федресурсе». Как следует из сообщения, предприятие является конкурсным кредитором общества с ограниченной ответственностью «ПМУП „Городское коммунальное и тепловое хозяйство“», что подтверждается вступившим в законную силу и не исполненным судебным актом о взыскании с долж­ника денежных средств. «По имеющимся у заявителя сведениям, у ООО „ПМУП ГКТХ“ возникли признаки банкротства, поскольку должник в настоящий период времени не способен исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, которые не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены»,— говорится в объявлении. Согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредитор должен не менее чем за 15 дней опубликовать уведомление о намерении обратиться в суд, что и было сделано.

В департаменте ЖКХ администрации Перми пояснили «Ъ-Прикамье», что унитарное предприятие «ГКТХ» занимается содержанием и обслуживанием тепловых сетей, а также генерацией теплоэнергии на собственных пяти котельных. ООО «ПМУП ГКТХ» является дочерней организацией унитарного предприятия и предоставляет услуги по управлению многоквартирными домами. «Предприятие самостоятельно принимает решение о форме защиты своих прав. Основанием для возможной подачи заявления о банкротстве ООО «ПМУП ГКТХ» является факт неисполнения вступивших в законную силу судебных решений о взыскании с ООО денежных средств. Ранее экс-директор ООО «ПМУП ГКТХ» была привлечена к уголовной ответственности в связи с выявленными нарушениями»,— напомнили в департаменте ЖКХ.

ООО «ПМУП ГКТХ» зарегистрировано 5 февраля 2018 года, учредителем является одноименное муниципальное унитарное предприятие. Компания занимается управлением жилым фондом. В феврале 2024 года прежний руководитель МУП Людмила Осинцева была арестована Свердловским судом Перми по обвинению в получении взятки. После ее ареста у предприятия несколько раз менялось руководство.

Сейчас в обслуживании организации находятся 123 многоквартирных дома и 13 муниципальных объектов. В 2024 году находящая в кризисе компания ухудшила финпоказатели: выручка сократилась со 101 млн руб. до 99 млн руб., чистая прибыль — с 4 млн руб. до 980 тыс. руб. Зимой этого года экс-руководитель предприятия Андрей Губин пообещал представить депутатам городской думы план финансового оздоровления компании. Однако этого так и не было сделано.

Зампредседателя Пермской гордумы Максим Спиридонов сообщил, что деятельность муниципальной управляющей компании «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» находится на контроле комитета по городскому хозяйству. «У нас планируется очередной доклад о деятельности предприятия в октябре. Думаю, администрация пояснит нам сложившуюся ситуацию»,— отметил господин Спиридонов.

Участники рынка считают, что финансовые трудности возникли у муниципальной УК из-за устаревшего фонда, который содержать невыгодно. Директор УК «Индустрия» Наталья Чеботкова пояснила, что обслуживать старые дома невыгодно и убыточно для управляющей компании. Это могло повлиять на сложную финансовую ситуацию, сложившуюся у ГТКХ. В то же время госпожа Чеботкова полагает, что проблем с дальнейшим управлением этими домами не возникнет и их возьмет под управление кто-то другой. Она подчеркнула, что невыгодно содержать дом по муниципальному тарифу. «Даже в новых домах жители хотят дополнительного комфорта. За комфортные условия люди, как правило, готовы платить. Управляющая компания выходит на собрание к жильцам и доказывает необходимость увеличения тарифа. Невозможно же за три копейки жить в царских условиях»,— говорит участница коммунального рынка.

Директор УК «Экском» Сергей Шалабот напомнил, что муниципальная УК и создавалась для того, чтобы подхватывать наиболее проблемные дома, которые не интересны участникам рынка. «Вряд ли кто-то в добровольном порядке примется расхватывать это жилье»,— полагает он. В соответствии с действующим законодательством, если это жилье не удастся распределить на конкурсной основе, то будет назначена временная управляющая компания. Директор УК отметил, что ситуация на рынке управления жильем ухудшается. Так, тариф на вывоз мусора в этом году увеличился на 57%, а тариф на содержание не менялся с 2022 года. «Я не знаю, насколько эффективно управлялась муниципальная компания. Но могу сказать, что ситуация с экономикой управляющих компаний ухудшается. Бизнес-интерес становится меньше, и заниматься управлением становится сложнее. Мы не знаем, как нынешняя экономическая ситуация скажется на собираемости платежей. Я думаю, власти до конца недооценивают серьезность ситуации»,— подчеркнул господин Шалабот.

Ирина Суханова