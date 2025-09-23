Распутал сеть

В ПАО «Краснокамский завод металлических сеток», одном из крупнейших отраслевых предприятий в Европе, сменился гендиректор. Дмитрий Пищальников, возглавлявший предприятие с 2017 года, покинул должность и продолжит работать на заводе директором по развитию. При этом он остается крупнейшим акционером ПАО с пакетом 48,1%. Новым гендиректором стал Владимир Куренков, который ранее занимал на КЗМС различные управленческие должности. Знакомые с ситуацией источники говорят, что кадровые перестановки стали результатом договоренностей между господином Пищальниковым и миноритариями и необходимы для предотвращения развития корпоративного конфликта между акционерами. Представители миноритариев факт договоренностей опровергают.



Дмитрий Пищальников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Пищальников

Решение о смене генерального директора совет директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» принял 18 сентября этого года. За прекращение трудовых отношений с Дмитрием Пищальниковым проголосовали все семь членов коллегиального органа. Новым гендиректором на пятилетний срок назначен Владимир Куренков. Господин Пищальников в то же время является основным совладельцем КЗМС, ему принадлежит 48,1% акций предприятия. В тот же день в обществе состоялось общее собрание акционеров. Представители совладельцев предприятия проголосовали за новый состав совета директоров, в результате чего орган управления покинули шесть из семи членов, в том числе и Дмитрий Пищальников.

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» зарегистрировано в 1991 году. По данным сайта компании, завод является одним из крупнейших предприятий в Европе, специализирующихся на производстве данной продукции. Как следует из отчета общества, в прошлом году завод изготовил 6,12 тыс. кв. м сетки из цветного металла, 38,39 тыс. кв. м из нержавеющей стали и более 199 тыс. кв. м синтетической сетки. В 2024 году выручка предприятия составила 658 млн руб. (в 2023-м — 610 млн руб.), чистая прибыль — 1,1 млн руб. (20,8 млн руб. в 2023 году).

Ранее партнерами Дмитрия Пищальникова по этому бизнесу были члены семьи бывшего вице-мэра Перми Эдуарда Хайруллина. Летом этого года 29,9% акций, принадлежавшие его матери Людмиле, приобрела ИП Жанна Бурдина, а супруга господина Хайруллина, Дарья, реализовала пакет 18,16% индивидуальному предпринимателю Антону Емельянову.

К моменту смены миноритариев между акционерами уже несколько лет развивался корпоративный конфликт. В 2023 году госпожа Хайруллина обратилась к ПАО с требованием предоставить ряд документов, которое было частично удовлетворено. Также она безуспешно пыталась добиться признания недействительными ряда сделок между КЗМС и ООО «Росомаха». Собеседники «Ъ-Прикамье» утверждают, что конфликт возник из-за требований миноритариев выплатить дивиденды.

Знакомый с ситуацией источник рассказывает, что решение о смене гендиректора стало результатом договоренностей с миноритариями, которых, как он считает, контролирует господин Хайруллин. «Взамен их представители не стали выдвигать своих кандидатов для включения в ревизионную комиссию общества,— утверждает собеседник «Ъ-Прикамье».— Своего рода это сделка для нормализации отношений между акционерами». Источник, близкий к Эдуарду Хайруллину, говорит, что ни господин Хайруллин, ни члены его семьи больше не имеют отношения к КЗМС.

Представитель одного из новых акционеров сообщил «Ъ-Прикамье», что конструктивного сотрудничества и диалога с руководителем завода у них не получилось. «Руководство всячески избегает общения и предлагает общаться „только в юридической плоскости“»,— утверждает он. Собеседник добавил, что у миноритариев есть вопросы к экономическим и производственным показателям деятельности предприятия, а также к тому, что без согласования с ними якобы был выставлен на продажу имущественный комплекс завода площадью 12,46 тыс. кв. м.

«На очередном собрании акционеров (прямо во время собрания) мы получили информацию о смене генерального директора завода. По нашим данным, новый руководитель не обладает необходимым опытом и компетенциями. Реальной причиной для смены директора, предполагаем, была единственная возможность действующего руководства сохранить большинство в ревизионной комиссии»,— говорит собеседник.

Дмитрий Пищальников информацию о наличии договоренностей комментировать не стал. Нового гендиректора он охарактеризовал «исключительно положительно». «Владимир Куренков — в прошлом военный, боец спецподразделения и участник боевых действий,— рассказал акционер.— Это дисциплинированный и волевой руководитель. Он хорошо зарекомендовал себя, работая на КЗМС на различных должностях. Его качества важны для поддержания производственных процедур, которые уже налажены». По словам господина Пищальникова, освобождение от административной работы позволит ему заняться реализацией новых проектов. «Мы намерены сами производить синтетическую нить, из которой изготавливаются сетки. Сейчас решается вопрос о поставке соответствующего оборудования из Китая»,— резюмировал экс-гендиректор КЗМС.

Дмитрий Астахов