Двое пожилых мирных жителей ранены из-за атаки ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в Рыльском районе в результате атаки БПЛА были ранены два мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в хуторе Звягин Рыльского района. У 62-летнего мужчины и 68-летней женщины незначительные ранения, они осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение.

Сегодня в Белгородской области из-за атак ВСУ ранения также получили боец подразделения «Орлан» и мирный житель.

