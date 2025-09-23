Туристы столкнулись с пограничным отношением

Россияне сталкиваются с трудностями при путешествиях в Китай по безвизу. Так, некоторых туристов не пускают в страну из-за турецких штампов в загранпаспорте, делятся пользователи в социальных сетях. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что отказов граждан во въезде в КНР по безвизовому режиму нет. Ранее из-за напряженных отношений между Пекином и Анкарой россиянам неоднократно отказывали во въезде, это касалось тех, кто провел в Турции более 28 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

Такая ситуация в конце весны произошла и с автором канала Alexander Pilot. Своей историей он поделился с “Ъ FM”: «Мы собирались отправиться в Тибет, прибыли в Непал, там ушли в поход. У нас в группе было 10 человек. И когда мы вернулись, восьмерым дали разрешение на посещение Тибета, а нам отказали. Было еще два человека в отеле, которые оказались в таком же положении. У всех, кому отказали, были турецкие штампы. Ребята были по две недели в Турции, а мы вообще восемь месяцев жили в республике. Нам отказали в китайской визе и не дали разрешение на посещение Тибета».

Отказы могут последовать и из-за неаккуратности турецких пограничников, так как очертания штампов в документах практически не видно, рассказал путешественник Александр Забавнов. По его словам, на границе китайцы обратили внимание на количество отметок: «Я дважды пользовался безвизовым транзитом в Пекине. Первый — в марте, второй — в июне. Оба раза я летел в Японию, поездка занимала 24 часа. У меня много штампов Турции, но они, на самом деле, все выглядят очень странно: не то что дату не везде видно, на каких-то даже и название страны непросто прочитать. Но каждый раз, как я проходил границу, проверяющие на это обращали внимание.

В частности, спрашивали о том, почему так много отметок, что я делал в Турции, только ли для транзита прилетал в республику или делал там что-то еще Но я сразу говорил, что использовал Турцию в качестве пересадочного пункта. Вроде как это их устраивало, и меня пропускали».

Такие истории вызывают беспокойство у путешественников, только собирающихся воспользоваться безвизом. Отсутствие четких дат или печатей от турецких пограничников в загранпаспортах заметили многие россияне, сообщает информационный портал Tourdom. Но подобные оттиски — не проблема, и такие случаи единичны, рассказал владелец компании гендиректор компании Go China Сергей Седов: «Новости о том, что кого-то с турецкими штампами не пустили в КНР, единичны, потому что нужно понимать, что у половины наших граждан есть такие отметки. Конечно, будут пускать, учитывая, какие у нас отношения, на каком уровне было подписано соглашение о безвизовом обмене.

Турки ставят штампы не очень хорошо, действительно можно что-то не разобрать. Массовой проблемы пока нет.

Отношения Пекина и Анкары сложные. Действительно, тем россиянам, которые находились в Турции больше 30 дней, получить разрешение на въезд в КНР, когда страна была еще визовой, было сложно. Были пути решения этих вопросов. Визы в итоге получали, просто долго, много документов и так далее. Чтобы избежать сложностей, стоит иметь все подтверждающие документы от оператора о том, что пребывание в Китае планируется с туристической целью. Что касается самостоятельных путешественников, то они тоже должны быть готовы предъявить на границе все бумаги. Они должны знать, где будут жить, показать ваучер, если его спросят, показать медицинскую страховку и обратные билеты».

Министерство по туризму Приморского края следит за ситуацией, рассказала Ассоциация «Мир без границ». По информации ведомства, чтобы китайские пограничники точно пропустили, нужен только паспорт РФ и заполнение простой миграционной карточки.

Ангелина Зотина