Александр Хмелевский ушел из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс»

Нападающий Александр Хмелевский покидает «Салават Юлаев» и переходит в «Ак Барс». Взамен уфимский клуб получит денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка, сообщила пресс-служба «Салавата Юлаева».

Александр Хмелевский играл за «Салават Юлаев» с 2022 года, проведя 239 матчей и набрав 191 очко (93 гола и 87 передач). В сезоне 2024/25 он помог команде завоевать бронзовые медали ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Уайатт Калинюк ранее выступал за команды, такие как «Линкольн Старз», «Блумингтон Тандер», университет Висконсина, «Рокфорт АйсХогс», «Чикаго Блэкхокс», «Эбботсфорд Кэнакс», «Хартфорд Вулф Пэк», «Спрингфилд Тандербёрдс», «Пеликанс» и «Ак Барс».

Ранее «Салават Юлаев» сообщал, что в команду из «Авангарда» перешел защитник Евгений Кулик.

Олег Вахитов