Суд назначил управляющего банкротством российской «дочки» Microsoft

Московский арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Майкрософт Рус» — российской «дочки» Microsoft, следует из карточки дела, опубликованной на сайте картотеки арбитражных судов. Решение принято в рамках дела о банкротстве, которое компания инициировала в конце мая.

Кроме того, на заседании московский арбитражный суд утвердил временным арбитражным управляющим российской «дочки» Microsoft Александра Пономаренко, который является членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Евросиб», рассказал «Ъ» собеседник, присутствовавший на заседании.

Господин Пономаренко с 2017 года ведет банкротные дела организаций, в том числе крупных игроков, а также компаний с иностранным участием. Так, в 2024 году была завершена процедура банкротства крупной фармацевтической компании — «Фарм-Логистик». По итогам данной процедуры банкротства господином Пономаренко были оспорены сделки и погашены требования кредиторов на сумму более 903 млн руб. Владельцами компании была в том числе голландская Alliance Boots Holdings B.V.

Сейчас кредиторами ООО «Майкрософт Рус» являются ритейлер «Лента», ГК «Медси», компания «Консист», ВТБ, «МегаФон». В том числе заявление о присоединении к делу подал Газпромбанк. Общая задолженность «Майкрософт Рус» составляет 1,52 млрд руб., указано в карточке дела.

После начала военных действий на Украине весной 2022 года Microsoft объявила о приостановке продаж продуктов и услуг в России. В сентябре 2023 года компания перестала продлевать подписки на Microsoft 365 корпоративным клиентам. Весной 2024 года компания закрыла российским компаниям доступ к своим облачным продуктам из-за санкций.

