Минобороны Сербии заявило о покупке оружия у США, ЕС, России и Китая

Глава Минобороны Сербии Братислав Гашич рассказал, что Белград готов сотрудничать в военной сфере с партнерами как с Запада, так и с Востока. По его словам, Сербия уже покупает оружие и военные технологии у США, Евросоюза, России и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Братислав Гашич

Фото: Marko Djurica / Reuters Братислав Гашич

Фото: Marko Djurica / Reuters

В пресс-службе ведомства сообщили «РИА Новости», что при выборе сотрудничества по обороне Сербия руководствуется собственными интересами, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку армии республики.

18 сентября президент Сербии Александр Вучич провел «сердечный» разговор с командующим Национальной гвардии Огайо, бригадным генералом Мэтью Вудраффа. Сербский президент отметил, что партнерство армии республики и вооруженных сил США дает стимул к развитию международных отношений двух стран.