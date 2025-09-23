Минюст хочет повысить комфортность СИЗО

В Москве прошел Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека. Участники обсудили вопрос улучшения условий содержания обвиняемых и подозреваемых в СИЗО.

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что содержание под стражей не должно «предполагать серьезных лишений». «Поэтому подходы к содержанию в СИЗО, где находятся люди, чья вина не доказана, должны отличаться от подходов к содержанию в колониях, где уже осужденный человек непосредственно отбывает наказание»,— сказал он. Министр предложил расширить спектр платных услуг в части «материально-бытового и медико-санитарного обеспечения». Сейчас арестанты могут приобрести новые постельные принадлежности, оплатить стирку, ремонт одежды и занятия спортом.

Также министр заявил, что при строительстве новых СИЗО необходимо организовать камеры с улучшенными бытовыми условиями. По возможности этого можно добиться и в действующих изоляторах. Он привел в пример построенный в этом году изолятор в Казани. По словам министра, это СИЗО оснащено новыми системами безопасности, там предусмотрены помещения для свиданий с родственниками и адвокатами и отдельный корпус для женщин, включающий комнаты для матерей. Кроме того, в изоляторе есть условия для людей с инвалидностью — лифты, пандусы и специальные санузлы.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова предложила ввести в СИЗО сурдоперевод — для имеющих инвалидность по слуху арестантов. По словам госпожи Москальковой, слабослышащим людям нередко отказывают в замене меры пресечения на домашний арест и возможность сурдоперевода могла бы «облегчить судьбу этих людей».

Полина Мотызлевская