Курорт «Эльбрус» откроет сезон с искусственным оснежением за 36,5 млрд рублей

Курорт Эльбрус откроет горнолыжный сезон во второй половине ноября с запуском системы искусственного оснежения и возможностью вечернего катания. Общий объем заявленных инвестиций резидентов ОЭЗ «Эльбрус» составляет 36,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Президента РФ в СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

По информации ведомства, первая очередь системы искусственного оснежения на высотах 2,4-3,5 тыс. м введена в начале 2025 года, сейчас завершается монтаж второй линии. Это позволит выровнять качество катания на нижних и верхних трассах. Параллельно вводится в эксплуатацию система ночного освещения, что сделает возможным вечернее катание и увеличит часы работы курорта.

«В восточном секторе на высотах 3,3-3,5 тыс. м создаются две современные канатные дороги и шесть трасс общей протяженностью 5,2 км. На Поляне Азау начинается строительство современного сервис-центра. Резиденты готовы выйти на стройку новых сетевых отелей и альпинистского городка»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко