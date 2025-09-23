Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Оренбурга обслужил за лето более 300 тысяч пассажиров

Аэропорт Оренбург за лето обслужил более 306 тыс. пассажиров. Наиболее популярными направлениями внутри России стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Москву в июне-августе отправились 144 тыс. пассажиров, в Санкт-Петербург — 64 тыс., а в Сочи — почти 29 тыс. Популярными направлениями также оказались Калининград, Екатеринбург и Новосибирск. Востребованы были рейсы в Горно-Алтайск, Нижний Новгород и Казань.

На международных маршрутах наибольший спрос был на рейсы в турецкую Анталью.

Андрей Сазонов