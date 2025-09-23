Аэропорт Оренбурга обслужил за лето более 300 тысяч пассажиров

Аэропорт Оренбург за лето обслужил более 306 тыс. пассажиров. Наиболее популярными направлениями внутри России стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Москву в июне-августе отправились 144 тыс. пассажиров, в Санкт-Петербург — 64 тыс., а в Сочи — почти 29 тыс. Популярными направлениями также оказались Калининград, Екатеринбург и Новосибирск. Востребованы были рейсы в Горно-Алтайск, Нижний Новгород и Казань.

На международных маршрутах наибольший спрос был на рейсы в турецкую Анталью.

Андрей Сазонов