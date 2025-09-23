Эрдоган призвал страны ООН признать Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что разочарован отсутствием на мероприятии главы Палестины Махмуда Аббаса. По его словам, всем тем странам, которые еще не признали государство Палестина, следует сделать это «как можно скорее».

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«В первую очередь хотел бы выразить сожаление в связи с отсутствием сегодня в зале президента Палестины Махмуда Аббаса в то время, как Палестину признают все большее число государств»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер раскритиковал Израиль и назвал происходящее в секторе Газа «геноцидом палестинцев». «Даже сейчас, когда мы находимся на этом заседании, в Газе продолжаются массовые убийства мирных жителей. Число убитых мирных жителей в Газе превысило 65 тысяч»,— заявил господин Эрдоган.

По его словам, израильские силы намеренно убили уже 250 журналистов в анклаве, а атака на Катар доказывает, что правительство Израиля «полностью оторвано от реальности».

Лусине Баласян