В Казани завершили этап реставрации Дома Пискунова

В Казани завершен очередной этап противоаварийных работ по восстановлению особняка 1841 года постройки, известного как «Дом Пискунова». Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

При текущем этапе работ укреплен фундамент и проведена гидроизоляция, сейчас выполняются фасадные работы. Реставрация охватывает главный корпус здания, боковые постройки и внутренние галереи.

Здание расположено на улице Рахматуллина. Оно было построено в стиле классицизма архитектором Фомой Петонди для купца Александра Пискунова. В ведомстве отметили, что двухэтажный дом с антресольным этажом и флигелями долгое время находился в полуразрушенном состоянии.

Анна Кайдалова