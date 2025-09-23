Ярославский арбитр Алексей Белов проведет свой 1000-й матч

Арбитр Алексей Белов проведет свой 1000-й матч в качестве главного судьи в элитных дивизионах российского хоккея. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк КХЛ Фото: Фотобанк КХЛ

Ярославский рефери начинал работать еще в российской Суперлиге. К настоящему моменту он провел 985 матчей в КХЛ: 853 в регулярном чемпионате и 132 в плей-офф. В списке наград судьи есть «Золотой свисток» как лучшему в КХЛ.

«Работать вместе с ним очень легко, комфортно и надежно. Знаю, что он всегда подстрахует, поможет с принятием правильных решений, если где-то что-то не увидел, тоже всегда обязательно подскажет»,— рассказал напарник судьи Юрий Оскирко порталу Yarnews.

1000-м станет для Алексея Белова матч в Санкт-Петербурге между СКА и «Авангардом», который состоится 23 сентября.

Алла Чижова