Вакциноуправляемая онкология

Центр имени Гамалеи подал в Минздрав документы для регистрации вакцины против рака. При положительном решении регулятора препарат можно будет начать применять в течение ближайших полутора месяцев. Об этом сообщил руководитель центра академик Александр Гинцбург. Вакцина будет разрабатываться для каждого человека индивидуально. Первыми препарат получат пациенты с меланомой.

Завершен ключевой этап подготовки к применению в России персонализированных вакцин для лечения онкологических заболеваний. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он рассказал, что необходимый пакет документов уже передан в Минздрав для получения разрешения на производство препаратов.

Господин Гинцбург уточнил, что первые вакцины будут применяться для борьбы с меланомой. Доклинические исследования показали, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, снижает возможность появления метастазов.

Меланома, как пояснял ученый, наиболее иммуногенная опухоль, для которой вакцины должны быть наиболее эффективны.

Пациенты с немелкоклеточным раком легкого станут вторыми в очереди.

Производство вакцин планируется наладить на базе центра имени Гамалеи, НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина и Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена. «Группы больных уже сформированы, их персонализированные генетические данные определены, и мы готовы буквально в течение месяца-полутора совместными усилиями перейти к их лечению»,— заявил ученый. Предполагается, что 30 пациентов с меланомой получат персонализированную мРНК-вакцину в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена, а еще 30 пациентов — в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

Ранее Александр Гинцбург объяснял принцип работы вакцины.

На первом этапе врачи собирают персонализированные данные у конкретного больного.

врачи собирают персонализированные данные у конкретного больного. Второй этап — математическая обработка этой генетической информации с использованием технологии искусственного интеллекта. В результате врачи создают проект вакцины, эффективной именно для этого человека.

— математическая обработка этой генетической информации с использованием технологии искусственного интеллекта. В результате врачи создают проект вакцины, эффективной именно для этого человека. Третий этап — синтез мРНК-вакцины и упаковка ее в липидные наноструктуры для доставки в клетки пациента.

— синтез мРНК-вакцины и упаковка ее в липидные наноструктуры для доставки в клетки пациента. Четвертый этап — введение препарата больному человеку и контроль за его действием.

Господин Гинцбург уточнял, что аналогичные разработки ведутся в США (в компаниях Pfizer и Moderna) и Китае, однако пока в мире нет ни одного зарегистрированного препарата.

Первое тестирование препарата провели на мышах с искусственно привитой меланомой. На 15-й день, когда у животных начала работать иммунная система, ученые увидели большую разницу в размерах опухоли у привитых и непривитых мышей. Грызуны, которые получили вакцину, остались живы, опухоль не прогрессировала. У непривитых зафиксировали летальный исход между 19-м и 22-м днями.

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова поясняет, что терапевтические вакцины помогают иммунной системе распознавать опухолевые клетки и бороться с ними. В настоящее время существуют или ведутся разработки вакцин двух видов: одни могут использоваться для всех пациентов с онкологическими заболеваниями, а другие подбираются для конкретной опухоли определенного пациента. «Доклинические исследования показали положительные результаты. И мы надеемся, что эффективность вакцины будет высокой вне зависимости от исходного состояния иммунной системы, степени опухолевой нагрузки и способности опухолевых клеток обходить защиту. Новый способ лечения — это всегда большая надежда как для врачей, так и для пациентов»,— заключает госпожа Исакова.

Отметим, в России параллельно ведется несколько разработок. Так, в конце лета 2025 года Федеральное медико-биологическое агентство направило в Минздрав документы для получения разрешения на клиническое применение своей вакцины. В июне гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн объявил о начале клинических испытаний вакцины на основе непатогенных онколитических вирусов «ЭнтероМикс». По его словам, вакцина показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований.

Наталья Костарнова