Банк России снизил официальный курс доллара до 83,35 рубля

Центробанк установил официальный курс доллара США на 24 сентября на уровне 83,3506 руб. Это на 0,67 рубля ниже показателя предыдущего дня, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро составил 99,0363 руб. (+0,07 руб.). Юань, установленный ЦБ на 24 сентября, снизился на 0,03 руб., до 11,7014 руб.

На 23 сентября регулятор определял следующие курсы валют: доллар — 84,018 руб., евро — 98,96 руб., юань — 11,72 руб.