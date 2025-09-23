«Ак Барс» подписал экс-игрока «Салавата Юлаева» Александра Хмелевского

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» сообщил о переходе американского нападающего Александра Хмелевского из уфимского «Салавата Юлаева». Сделка предусматривает обмен игрока на канадского защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию.

Александр Хмелевский выступал за уфимский клуб с 2022 года. За этот период он провел 239 матчей и набрал 191 очко (93 гола и 98 передач). На драфте НХЛ 2017 года нападающий был выбран «Сан-Хосе Шаркс» под 184-м номером и сыграл за эту команду 24 встречи, сделав десять результативных передач.

Уайатт Калинюк присоединился к «Ак Барсу» летом 2024 года и провел за казанскую команду два матча. В составе «Чикаго Блэкхокс» в НХЛ защитник сыграл 26 встреч, в которых набрал девять очков (четыре гола и пять передач).

Анна Кайдалова