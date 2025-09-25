Устроили сцену

Новый театральный сезон в Воронеже уже вовсю набирает обороты. На каких-то площадках уже прошли премьерные показы, а где-то артисты все еще оттачивают свои свежие роли перед выходом на сцену. Обзор ожидаемых постановок в воронежских театрах — в материале «Ъ-Черноземье».

Драматический театр имени А.В.Кольцова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежском государственном академическом театре драмы им. А. Кольцова 1 и 2 октября состоятся премьерные показы спектакля «Анна в тропиках» по пьесе Нило Круза. Американский драматург получил за произведение Пулитцеровскую премию. Режиссер — Бари Салимов, который уже ставил в театре эскиз спектакля «Самый одинокий кит на свете» в рамках лаборатории СИТО (современные исследования театральных объектов).

Действия «Анны в тропиках» разворачиваются в 1929 году в городке Тампа — центре сигарной промышленности Майами. На маленькой семейной фабрике приехавший недавно с Кубы лектор читает рабочим «Анну Каренину» Льва Толстого. Неожиданно роман так влияет на персонажей, что их жизнь и их отношения начинают выходить из-под контроля.

В ноябре зрители в девятый раз соберутся, чтобы обсудить результаты работы творческой лаборатории СИТО. Артисты театра представят публике эскизы трех спектаклей. На декабрь запланирована премьера новой сказки «Царь Горох и молодильные яблоки» по пьесе Владимира Илюхова. Режиссер — Владимир Петров.

На предстоящий сезон также намечены премьеры еще нескольких спектаклей: «Дым» по роману Ивана Тургенева (режиссер — Владимир Хрущев), «Поединок» по повести Александра Куприна (режиссер — Егор Чернышов), «Герой нашего времени» по роману Михаила Лермонтова (режиссер — Дмитрий Хохлов) и сочинение «Любимые люди» по Василию Шукшину (режиссер — Леонид Алимов).

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Первую премьеру сезона в Камерном театре зрители увидят в октябре. Это будет танцевальный спектакль в постановке Константина Мишина по мотивам серии офортов Франсиско Гойи «Капричос».

На большой сцене театра в декабре ожидается драматическая премьера по пьесе американского драматурга Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Поставит пьесу режиссер Анджей Бубень, а музыку к спектаклю напишет известный певец и композитор Петр Налич.

Весной 2026 года Камерный театр выпустит еще два спектакля. На большой сцене покажут «Ревизора» в постановке Анатолия Ледуховского и хореографический спектакль Константина Семенова. В конце сезона на малой сцене анонсируют новый спектакль выпускницы ГИТИСа Виктории Хомченко.

Воронежский государственный театр кукол "Шут" имени В. А. Вольховского

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Воронежский театр кукол имени В.А. Вольховского в этом году открыл 100-й сезон. К юбилею театр выпустил аудиоспектакль-променад «Время птиц», который объединяет как документальные материалы и исторические факты, так и личные воспоминания и впечатления людей, связанных с театром. Премьера состоялась в июне, но показы еще будут идти в течение сезона. Направляют участников спектакля по локациям два артиста, которые разыгрывают пластические этюды и сцены с куклами.

19 сентября в театре прошла премьера спектакля Руслана Кудашова «Дама с собачкой» по мотивам рассказа Антона Чехова. Свой взгляд на трагическую историю любви и лицемерие общества показал главный режиссер петербургского Большого театра кукол Руслан Кудашов. Он уже ставил в столице Черноземья спектакли «Мандельштам. Воронежские тетради» и «Похороните меня за плинтусом».

1 ноября маленькие зрители увидят кукольный спектакль Анастасии Рожковой «Федорино горе» по сказке Корнея Чуковского. В апреле 2026 года пройдет премьера спектакля «Граф Нулин» (16+) по мотивам поэмы Александра Пушкина. Режиссером станет заслуженный артист Воронежской области Михаил Каданин.

В Никитинском театре 21 сентября в рамках лаборатории представили эскиз «Мост» по пьесе Ежи Шанявского. Режиссер — Александр Золотовицкий.

Еще две премьеры ожидаются в декабре. Одна из них – спектакль по киносценарию Ингмара Бергмана «Осенняя соната» с участием воронежской актрисы Натальи Шевченко. Режиссер — Андрей Гончаров. Постановку для детей с теплой атмосферой и трогательными подарками «Новогодние истории Бродячего театра» представит режиссер Полина Стружкова.

Весной 2026 года режиссер Борис Павлович выпустит спектакль, в котором переплетутся русский фольклор и тексты Аллы Горбуновой, в частности ее роман «Ваша жестянка сломалась». А летом Никитинский театр с размахом отметит 10-летний юбилей. Программу анонсируют ближе к праздничной дате.

Труппа Нового театра в Воронеже

Фото: ewteatr.com

Новый театр 30 сентября покажет на своей сцене первый бэби-спектакль. В основу постановки «Лулу и Динозавр» легло произведение воронежской детской писательницы Ольги Фатеевой, созданное в лаборатории по сказкотерапии летом.

К Новому году театр по одному из хитов современной детской литературы подготовит еще один детский спектакль. Под занавес сезона ожидается постановка по рассказам русских классиков литературы. Спектакль, пропитанный музыкой, танцами и пластикой, посвятят исследованию темы любви в разных ее проявлениях.

Центр культуры и искусства «Прогресс» в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В центре культуры и искусства «Прогресс» в сентябре представили танцевально-пластический спектакль «Однажды навсегда». А 27 сентября режиссер Михаил Бычков представит спектакль по пьесе воронежского драматурга Раисы Ждан — «Глитч». Зрители увидят три новеллы о поисках счастья.

Дарья Вербицкая