ФАС выявила необоснованное увеличение тарифов ЖКХ в двух республиках СКФО

Тарифы на горячую воду в Ингушетии и Северной Осетии увеличились на 30-40% по сравнению с 2024 годом, сообщил глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Парламентарий также отметил рост цен на водоотведение и теплоснабжение. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам депутата, причиной роста в некоторых регионах стала реализация инвестиционных программ или заключение концессионных соглашений. В других случаях власти доводят тариф до экономически обоснованного уровня.

«Из утвержденных региональных тарифов исключению подлежат необоснованные расходы на сумму 35 млрд руб. Из них 25 млрд руб. уже исключено, еще 26 млрд руб. вызывают подозрения — с ними работает ФАС»,— приводятся в сообщении слова господина Пахомова.

Валентина Любашенко