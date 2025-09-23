«Чудофея» отбилась от «Чародейки» в ФАС

Производитель кондитерских изделий «Фили-Бейкер» отстоял право выпускать свой торт «Чудофея» в новой упаковке в антимонопольном разбирательстве, инициированном кондитерско-булочным комбинатом «Черемушки». Об этом “Ъ” сообщила руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ K&P.Group Анна Молчанова, представляющая интересы «Фили-Бейкер».

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

О конфликте кондитеров стало известно в феврале 2022 года, когда «Черемушки» потребовали в суде взыскать с «Фили-Бейкер» 10,8 млн руб. компенсации за незаконное использование дизайна упаковки торта «Чародейка». «Черемушки» производят этот торт с 1975 года, автором дизайна является акционер комбината Сергей Щедрин, который в 2018 году передал свои права компании. «Черемушки» заявили в иске, что дизайн упаковки торта «Чудофея» является переработкой дизайна упаковки торта «Чародейка», на что истец согласия не давал. Комбинат просил взыскать двукратный размер рыночной стоимости права использовать его дизайн (оценено в 5,4 млн руб.). Арбитражный суд Москвы в сентябре 2022 года удовлетворил иск. Ответчик обжаловал это решение, но вышестоящие инстанции оставили его без изменения.

«Фили-Бейкер» заплатил компенсацию. При этом дизайн упаковки торта «Чудофея» компания изменила еще в 2021 году, до начала суда, после получения претензий от комбината. Но «Черемушки» сочли, что новая упаковка все равно похожа на их дизайн, и летом 2024 года обратились с жалобой в московское управление ФАС. По мнению комбината, действия «Фили-Бейкер» являются актом недобросовестной конкуренции. В частности, антимонопольное законодательство запрещает копировать или имитировать упаковку товара конкурента.

Рассмотрение вопроса в комиссии УФАС заняло больше года. В итоге антимонопольный орган 23 сентября пришел к выводу об отсутствии нарушения со стороны «Фили-Бейкер» и прекратил дело, рассказали в K&P.Group. «Если бы "Черемушки" выиграли этот спор, то "Фили-Бейкер" лишился бы товарного знака и был бы обязан еще раз поменять упаковку торта, что могло повлечь убытки для компании. Мы отстояли законное право "Фили-Бейкер" выпускать торт "Чудофея" в новой упаковке»,— отметила Анна Молчанова.

Анна Занина