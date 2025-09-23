«Большой войны никто не хочет»

Будем действовать исходя из обстановки: генсек НАТО разъяснил, при каких условиях силы альянса смогут сбивать российские самолеты-нарушители. Марк Рютте отметил, что это произойдет в случае, если опасность или наличие злого умысла будут очевидны. Ранее Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны тремя истребителями МиГ-31. Москва это категорически отвергает. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Рютте попытался не допустить разрастания конфликтной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после некоторой паузы дал официальную оценку ситуации с нарушением воздушного пространства альянса самолетами и иными неизвестными воздушными объектами. Страны блока считают их российскими, Москва это категорически отрицает. Господин Рютте решил воздержаться от воинственной риторики. Он, конечно, заверил, что союзники едины как никогда, и никому, в том числе и России, не удастся это единство разрушить. В случае необходимости пятая статья устава НАТО, конечно же, будет применена, сомневаться в этом не стоит.

Что касается основной темы — прямого ответа на вопрос о том, намерены ли силы альянса сбивать российские самолеты при нарушении границ, генсек ответил, что решение будет приниматься исходя из обстановки. Смысл такой: если они не представляют опасности (эти самые объекты), значит, пусть себе летят дальше. Именно поэтому три российских МиГа, которые 12 минут пребывали в Эстонии, не подвергались атаке. По тревоге были подняты самолеты западных стран, они оценили обстановку, поняли, что угрозы нет. На этом инцидент был исчерпан. Летчикам больше спасибо, действовали профессионально.

Между тем практически одновременно с этим выступлением в небе над аэропортом Копенгагена были зафиксированы четыре неопознанных дрона, причем достаточно крупных. Марк Рютте признал данный факт и то, что эти объекты создавали помехи воздушному движению. Однако ответил на это классической фразой — «выясняем». Кто запускал, откуда и куда, так что делать выводы рано. Датчане в курсе, они работают. Интерпретировать все это можно следующим образом: мы надеемся, что подобное больше не повторится, по той простой причине, что нам очень не хочется как-то серьезно на все это реагировать, но, возможно, все таки-придется. Вот такой страшный и агрессивный блок НАТО.

Лидеры стран-участниц процесса высказываются намного жестче: они грозятся сбивать самолеты. Кроме того, запущена программа «Восточный страж» — воздушные силы европейских стран патрулируют границы. Понятно, что большой войны никто не хочет, но иногда события происходят вне зависимости от желания участников. Это классическая формула. Рютте как опытный политик, скорее всего, попытался разрядить обстановку, мол, не нужно воинственных заявлений, Запад против эскалации и не является ее причиной, но она очень даже возможна и даже происходит. И дроны над Копенгагеном — тому подтверждение.

От прогнозов, как всегда, воздержимся, но с тем, что Рютте удалось разрядить обстановку, можно откровенно поспорить. Многое будет зависеть от США и лично Дональда Трампа. Он отвечал ранее на все это достаточно формально, однако его постпред при ООН Майкл Уолц напрямую обвинил Россию в нарушении воздушного пространства натовских стран. Так что посмотрим.

Дмитрий Дризе