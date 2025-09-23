Гюзель Хабутдинова избрана главой Альметьевска

Депутаты Альметьевского городского совета пятого созыва единогласно избрали Гюзель Хабутдинову главой города. Об этом сообщила пресс-служба Государственного совета Татарстана.

С ноября 2024 года госпожа Хабутдинова руководила Исполнительным комитетом Альметьевского района. Кандидатуру на рассмотрение внес председатель парламента республики Фарид Мухаметшин. По его словам, за время работы руководителя в городе появились новые промышленные предприятия и рабочие места, доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте достигла 6%, свыше 20 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые, функционируют семь промышленных парков.

В этот же день депутаты определили представителя горсовета в Совете района, избрали заместителя главы на непостоянной основе и сформировали постоянные комиссии.

Анна Кайдалова