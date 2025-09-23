KazanForum-2026 пройдет в Казани в мае

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится в Казани 14–15 мая 2026 года. Даты проведения определили на заседании оргкомитета по подготовке мероприятия, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В ходе заседания обсудили деловую программу, формат выставок и организационные вопросы. В этом году в форуме участвовали представители 96 стран и 82 российских регионов, в рамках мероприятия прошло около 200 событий, было подписано 130 соглашений.

Форум в 2026 году в четвертый раз пройдет на федеральном уровне. Его значение, по мнению господина Хуснуллина, возрастает в преддверии присвоения Казани статуса культурной столицы стран исламского мира.

Анна Кайдалова