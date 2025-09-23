Космонавт, книгоиздатель и эксперт клуба Forbes выступят на «Бизнес-Фесте» в Воронеже

Ежегодный фестиваль Сбера для малого бизнеса Черноземья намечен на 14 октября. Как рассказали в пресс-службе банка, в программе запланированы лекции спикеров, нетворкинг, персональные консультации от экспертов на актуальные темы и работа интерактивных зон. Участие в мероприятии бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Онлайн-трансляция не предполагается.

«Бизнес-Фест», который проводится с 2023 года, дает возможность предпринимателям расширить профессиональный круг общения, найти инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий, вдохновиться опытом и идеями талантливых игроков российского бизнеса. В этом году фестиваль пройдет в 25 городах России.

По словам организаторов региональной части фестиваля, его участников в Воронеже ждут выступления спикеров из различных сфер. Основательница маникюрной сети 4hands Татьяна Шутова в формате кейс-стори расскажет о весомости в достижении успеха доверия в команде. Опытом создания идентичного бренда и советами о том, как вызвать доверие в эпоху информационного шума поделится основатель и СЕО бренда одежды ZNWR Максим Ганисевский. Создатель «Мосигры» и эксперт клуба Forbes Дмитрий Кибкало раскроет свою историю создания компании на миллион клиентов.

Заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Сергей Фролов считает, что «Бизнес-Фест» — даст возможность представителям малого бизнеса «зарядиться энергией успешных кейсов, расширить круг профессиональных знакомств, вооружиться полезными инструментами и перенять ценный опыт коллег».

Кульминацией события станет выступление бизнес-спикера, автора более 50 книг, издателя Игоря Манна. Деловая программа «Бизнес-Феста» завершится встречей с Героем России, космонавтом Сергеем Рязанским.