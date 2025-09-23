Умер автор «Трансформеров» Рон Фридман

В возрасте 93 лет умер американский сценарист и телепродюсер Рон Фридман. Среди прочего он работал над мультфильмами «Трансформеры», «Железный человек» и «Фантастическая четверка».

Как передает Variety, Рон Фридман умер 15 сентября в доме престарелых при Фонде кино и телевидения в Лос-Анджелесе. Причиной стала остановка сердца.

Суммарная продолжительность телепроектов, для которых Рон Фридман написал сценарии, превышает 700 часов. В их числе сериалы «Зорро», «Кувалда», «Старски и Хатч».