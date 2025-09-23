В Ярославской области в ДТП с грузовиком погиб водитель

В Ярославской области на 365-м км трассы М-8 произошло столкновение грузового автомобиля Mercedes и легковой машины Toyota. Водитель второго транспортного средства погиб, сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

По информации правоохранителей, авария произошла 23 сентября в 14:30 в Первомайском округе, в районе деревни Кудрино. В результате столкновения до прибытия скорой помощи скончался водитель Toyota 1962 года рождения.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем»,— сообщили в областной прокуратуре.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, скорой помощи, следственно-оперативная группа, а также прокурор Первомайского округа Дмитрий Борисов. Проводится проверка.

Алла Чижова