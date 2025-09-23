В Ставрополе на четыре скульптуры слонов направят почти 15 млн рублей

В Ставрополе у аэропорта появятся четыре новые мозаичные скульптуры — слон-папа, слон-мама и два слоненка. На создание и монтаж арт-объектов бюджет выделил 14,4 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Самая дорогая фигура — слон-папа, ее стоимость составляет почти 5,6 млн руб., слон-мама обойдется в 5,37 млн руб. Маленькие слонята будут меньше и бюджет их изготовления — 1,57 и 1,46 млн руб. соответственно. Работы по установке оцениваются в чуть более 430 тыс. руб. К тендеру прилагаются эскизы скульптур, стилистически совпадающие с уже установленными в ставропольском аэропорту. Подчеркивается, что «Эскизы носят исключительно ознакомительный характер».

Ранее, в декабре 2024 года, две большие и две маленькие мозаичные фигуры слонов уже установили у аэропорта Ставрополя. Их изготавливали и устанавливали мастера из компании RM Metal, специалистов по художественной металлоконструкции. Компания входит в ГК «Третий Рим», которая возводит жилой район «Гармония» и несколько других девелоперских проектов в г. Михайловске, расположенном рядом с аэропортом Ставрополя. Скульптуры выполнены вручную в мозаичной технике, все элементы символизируют очертания Ставропольского края, фрагменты мозаики ярко и красочно отражают географические особенности региона.

Финансирование поступает из бюджета Ставропольского края, а заказчиком выступает «Стававтодор». Подрядчик должен завершить установку до 15 октября 2025 года.

Станислав Маслаков