«Рембрандта» выводят на биржу

Крупнейшее частное собрание Рембрандта может выйти на IPO. Владелец Лейденской коллекции картин Золотого века Голландии, миллиардер Томас Каплан хочет вывести ее на биржу. Об этом сообщает The Art Newspaper. По информации издания, переговоры уже на завершающей стадии. Бизнесмен подал заявки на товарные знаки Rembit и Rembitcoin еще в 2020 году. Именно эти токены могут быть использованы в рамках IPO. Доли будут торговаться на бирже, а семья коллекционера сохранит контрольный пакет акций. В этом случае Капланы продолжат передавать полотна в аренду музеям и галереям.

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Сам миллиардер рассматривает идею как вклад в наследие Рембрандта. По его словам, «лучший способ пропагандировать искусство художника — это дать миллионам обычных людей возможность владеть его картинами». Впрочем, о реальных правах на полотна речи не идет, подчеркнул директор Московской школы современного искусства Михаил Левин: «Получается, они покупают долю в специальной инвестиционной компании, которая, собственно, владеет коммерцией. Права, как мне видится, тоже могут туда быть включены. Доходы, связанные с коллекцией, могут приносить аренда полотен музеями, продажа лицензий на изображение, мерч, NFT-токены, возможно, какие-то страховые выплаты при росте стоимости. С точки зрения права голоса речь может идти об участии в решениях по управлению активами, например, где будут выставляться картины. Можно реализовывать также право на ликвидную стоимость: если компания будет продана, то акционеры получат долю от выручки. Естественно, физически забрать кусок Рембрандта домой невозможно. То есть это не доля произведения искусства или картины, это доля бизнеса, которая управляет этой коллекцией. Юридически картины все равно останутся в собственности компании.

Мне кажется, спрос на такой актив может быть, возможно, даже значительный. В целом рынок искусства продолжает расти, и, естественно, произведения Рембрандта — это, условно, "голубые фишки", стопроцентный актив. Да и сама фигура господина Каплана привлечет авторитетных инвесторов: музеи, банки, частных коллекционеров, потому что им будет близка идея вложения в фонд, которая основана на таком статусном собрании».

По данным СМИ, свое бизнес-предприятие Каплан назвал «Проект Минерва» в честь богини мудрости и войны. Гендиректор ArtSaleinfo Константин Бабулин, однако, сомневается в его успешности: «Все попытки перевести искусство из собственного ценообразования, то есть когда продаются и покупаются именно картины, в какие-то суррогаты в виде акций или цифровой аналог пока успеха не имели. Мы про это часто слышим, но прямого результата, что это тоже всерьез превращается в рынок, в живые деньги и так далее, точно нет. Если речь идет о том, чтобы, не продавая коллекцию, с ее помощью каким-то образом зарабатывать деньги: сдавать в аренду, выпускать какой-то мерч, то для этого и акции никакие не нужны. Все же для такого проекта должна быть проведена какая-то оценка этой коллекции как актива. Любой же бизнес оценивается с точки зрения того, приносит он результаты или нет, и в зависимости от этого бумаги, в свою очередь, дорожают, дешевеют или приносят дивиденды. Здесь коллекция сама по себе — это не бизнес, не рабочий инструмент. Кстати, многие пробовали создать какие-то фонды, арт-биржи на эту тему, но все заканчивалось пустым пиаром. Через полгода никто не помнит о таких начинаниях. Я думаю, что здесь будет примерно то же самое».

Всего в коллекции Каплана 220 работ. Среди них 17 картин Рембрандта и единственное полотно Вермеера, хранящееся частным образом. На формирование собрания у миллиардера ушло почти 20 лет. Сначала он анонимно сдавал произведения в аренду музеям, а затем начал отправлять их в мировое турне. Шедевры из коллекции уже выставлялись в Лувре, Эрмитаже, Музее Лонг в Шанхае и галерее H’ART в Амстердаме. В конце этой недели картины приедут в Музей Нортона во Флориде.

Ульяна Горелова