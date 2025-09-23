Готовившему теракт с применением химоружия украинцу назначили 10 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме гражданина Украины Дилявера Куршутова. Он планировал теракты в Херсонской и Запорожской областях, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Помимо лишения свободы, фигуранту назначили штраф в 500 тыс. руб.

Подсудимого признали виновным в приготовлении к теракту, в том числе с использованием химических веществ, и участии в террористическом сообществе. Ему также вменили незаконный оборот взрывчатки и накопление химического оружия массового поражения.

Как установило следствие, Куршутов с соучастниками хотели отравить продукты и воду в регионах. Для этого злоумышленники подготовили два самодельных взрывных устройства, токсичные химикаты и метиловый спирт, считающийся ядовитым веществом. Участников группировки задержали осенью 2023 года до того, как они успели совершить преступления.

Никита Черненко