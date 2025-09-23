Секретная служба США предотвратила атаку на систему мобильной связи в Нью-Йорке

Сегодня Секретная служба США сообщила о ликвидации «сети электронных устройств, расположенных на территории Нью-Йорка, которые могли быть использованы для нарушения связи».

В ходе расследования было обнаружено более 300 совмещенных сим-серверов и 100 тыс. сим-карт, размещенных на нескольких объектах. Отмечается, что эти устройства могут быть использованы для «проведения широкого спектра телекоммуникационных атак», включая вывод из строя вышек сотовой связи, проведение DoS-атак и «обеспечение анонимной зашифрованной связи между потенциальными злоумышленниками и преступными организациями».

Ведомство уточнило, что устройства были размещены в радиусе 55 км от места проведения Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Учитывая время, место и потенциальную опасность этих устройств для телекоммуникаций в Нью-Йорке, агентство оперативно приняло меры по дезактивации этой сети»,— говорится в сообщении Секретной службы.

Евгений Хвостик