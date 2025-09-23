В КБР конкурсного управляющего судят за хищения на 1,5 млн рублей

Конкурсного управляющего в Кабардино-Балкарии обвиняют в хищении имущества унитарного предприятия на сумму более 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие установило, что 44-летний мужчина с ноября 2022 по май 2024 года распоряжался имуществом коммерческой организации, занимавшейся сбором неопасных отходов. Он продал три автомобиля, сдал в аренду спецтехнику и два помещения в Прохладном, выручив более 1 млн руб. Общий ущерб составил 1,2 млн руб.

Кроме того, следствие вменяет ему мошенничество. По данным МВД, в марте 2023 года он получил от предпринимателя 300 тыс. рублей под предлогом первоначального взноса за участие в торгах по продаже техники, но не выполнил обещание и потратил деньги на личные нужды.

Сотрудники управления экономической безопасности МВД и регионального УФСБ раскрыли преступления. Материалы дела по статьям 160, 201 и 159 УК РФ поступили в Прохладненский районный суд.

Станислав Маслаков