Очередной мультипликационный проект ювелирного дома Mercury

Приключения главных героев ювелирной вселенной Mercury продолжаются. На этот раз забавные мишки из золота и бриллиантов выходят на арену цирка. Они демонстрируют невероятные акробатические трюки, используя драгоценные кольца и браслеты, играючи жонглируют сверкающими цветными камнями. Кольцо в форме морского котика из белого золота с бриллиантовой инкрустацией и глазками из сапфировых кабошонов оживает: зверь подхватывает разноцветные мячики, которые в мгновение ока превращаются в украшения-леденцы Bonbons. Ювелирные запонки в форме пингвинов из белого золота, бриллиантов и черной эмали эффектно появляются на сцене, выпрыгивая из фирменной коробочки Mercury.

Новый мультипликационный проект Mercury — приглашение в мир, где взрослые могут ненадолго почувствовать себя детьми. Он позволяет увидеть ювелирные украшения Mercury не только как драгоценность, символ успеха и инвестицию. Это в первую очередь источник радости, хорошего настроения и вдохновения.