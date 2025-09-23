Самая возрастная невеста в Москве в 2025 году вышла замуж в 91 год

В Москве в 2025 году зарегистрирован брак самых возрастных невесты и жениха. Об этом сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева в интервью «РИА Новости». По ее словам, невесте на момент заключения брака было 91 год, а жениху – 96 лет.

Госпожа Уханева отметила, что браки среди людей старше 60 лет в столице заключают сравнительно редко. В этом году в Москве зарегистрировано около 1,2 тыс. союзов, в которых жениху и невесте было больше 60. В среднем на долю невест старше 60 лет приходится 2% от общего числа вступающих в брак, среди женихов – 3,5%.

За три месяца 2025 года в брак вступили 36 тыс. пар, добавила начальник ЗАГС. По ее словам, это стало рекордом с 2015 года. Светлана Уханева также объяснила число бракосочетаний спросом на теплые месяцы.