Актера Александра Панкратова-Черного госпитализировали в Кургане

Актер Александр Панкратов-Черный был госпитализирован в Кургане. Он должен был на гастролях сыграть главную роль в постановке «Женихи» 23 сентября, но попал в больницу из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили в Курганской областной филармонии.

«По уважительной причине актер Александр Панкратов-Черный, исполняющий роль в спектакле „Женихи“, временно выбыл из постановки вследствие внезапной, экстренной госпитализации. Вместо него данную партию исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе»,— написано на сайте филармонии.

Организаторы спектакля выразили уверенность, что изменения не отразятся на его качестве, и пожелали Александру Панкратову-Черному скорейшего выздоровления.